Работникам бюджетной сферы вручат ключи от квартир в новостройке Нижнекамска

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). 12 декабря состоится торжественное заселение 80-квартирного жилого дома № 35 по улице 30 лет Победы в 49-м микрорайоне Нижнекамска, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Новоселье отпразднуют участники программы социальной ипотеки – работники бюджетной сферы и предприятий. Инвестор строительства дома – Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

Всего в 49-м микрорайоне планируется построить более 20 домов. Дом № 35 – девятый по счету, в который заселятся жильцы. В нем десять этажей, два подъезда, общая площадь квартир составляет около 3800 квадратных метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке – с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

До конца текущего года в Нижнекамске планируется сдать в эксплуатацию еще четыре соципотечных дома на 490 квартир.

Программа социальной ипотеки, призванная обеспечить доступным жильем в качественной чистовой отделке, стартовала в Татарстане в 2005 году. Квартиры предоставляются гражданам с рассрочкой платежей до 28,5 лет. Сроки рассрочки определяются в зависисмости от первоначального взноса, стажа работы участника программы. Компенсация при рождении ребенка в размере 200 тыс. рублей списывается в счет погашения социальной ипотеки.

С 2005 года по настоящее время в рамках программы свои жилищные условия улучшили в общей сложности 113,5 тыс. татарстанских семей. Из них с начала 2018 года – 6,3 тыс. семей, в том числе в Нижнекамске – около 900 семей.

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