Законопроект о беспилотниках планируют представить в Госсовет РТ в третьем квартале 2019 года

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Законопроект о беспилотных транспортных средствах может быть представлен в Госсовет Татарстана в третьем квартале 2019 года. Сегодня на заседании Комитета ГС РТ по законности и правопорядку был рассмотрен примерный план законопроектной работы в парламенте республики на следующий год.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях создания условий для развития использования беспилотных транспортных средств».



По словам председателя профильного комитета Шакира Ягудина, законопроект принят в план по поручению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Он также заметил, что Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству предложил внести его в четвертом квартале. «Поскольку есть поручение Фарида Мухаметшина представить законопроект в третьем квартале, мы так и записали. Потом завершится пятилетний цикл работы Государственного Совета пятого созыва. Пройдут выборы, будет формирование новых комитетов, они сами решат, как дальше по нему работать», – рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что законопроект будет разрабатываться уже с декабря текущего года после утверждения плана законопроектной работы. «Ничто не мешает и во втором квартале подготовить проект федерального закона. Понятно, что пока он будет неполноценным, потому что проблема новая. Вполне вероятно, что сроки могут корректироваться», – подчеркнул Ягудин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутаты Госсовета Татарстана планируют разработать законопроект о беспилотных транспортных средствах. По мнению главы парламента РТ Фарида Мухаметшина, необходима единая терминология, нужен регламент определения виновных в случае аварий с участием таких транспортных средств.

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