Объем валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года вырастет до 2,4 трлн рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Татарстан закончит 2018 год с показателем валового регионального продукта (ВРП) в 2,4 трлн рублей, что почти на 300 млрд выше уровня прошлого года. Об этом сегодня сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

«По итогам текущего года мы ожидаем объем валового регионального продукта на уровне не менее 2,4 трлн рублей, объем выпуска промышленной продукции составит более 2,7 трлн рублей. Одним из основных показателей является объем инвестиций в основной капитал. За последние 10 лет они составили 5,1 трлн рублей. На один рубль государственных инвестиций привлечено около 10 рублей частных вложений», – сказал Минниханов. Он напомнил, что в Татарстане принята стратегия развития республики, которая предполагает рост ВРП до 5 трлн рублей к 2030 году.

По итогам 2017 года ВРП Татарстана составил 2,1 трлн рублей с ростом в 2,8% к уровню 2016 года. В июле 2018 года Минэкономики РТ сделало прогноз о росте ВРП региона до 2,2 трлн рублей к концу текущего года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании Совета Федерации РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.