(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане на Каме под лед провалился рыбак на самодельном мотовездеходе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о провалившемся под лед мужчине на квадроцикле в Мамадышском районе республики пришло от очевидцев сегодня рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112», – сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ЗПСО № 5 обнаружили, что самодельный трехколесный мотоцикл провалился задним колесом под лед. Замерзающего 55-летнего мужчину спасли. От помощи медиков он отказался.





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