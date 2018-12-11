Татар-информ

11 декабря 2018, 12:41

Происшествия

В Татарстане на Каме под лед провалился рыбак на самодельном мотовездеходе

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Происшествия

В Татарстане на Каме под лед провалился рыбак на самодельном мотовездеходе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

55-летний спасенный мужчина отказался от помощи медиков.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане на Каме под лед провалился рыбак на самодельном мотовездеходе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о провалившемся под лед мужчине на квадроцикле в Мамадышском районе республики пришло от очевидцев сегодня рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112», – сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ЗПСО № 5 обнаружили, что самодельный трехколесный мотоцикл провалился задним колесом под лед. Замерзающего 55-летнего мужчину спасли. От помощи медиков он отказался.


 

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