Средняя зарплата на «Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате» составила 72 тысячи рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня на сессии городского совета в Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев отметил успешность народного предприятия «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» и привел КБК в пример другим предприятиям, пишет «Челнинская газета».



Глава города рассказал, что средняя зарплата на предприятии составляет 72 тысячи рублей, текучки кадров нет, а рынок, на котором работает КБК, непростой. При этом предприятие успешно растет и развивается.



«Вот как надо привлекать сотрудников», – подытожил Наиль Магдеев.

Мэр подчеркнул, что главным вызовом для города в ближайшее время станет привлечение людей на все новые предприятия, которые открываются в Автограде. По прогнозам муниципалитета, в ближайшие три года население Набережных Челнов вырастет до 538 тысяч человек, то есть на 2%, а зарплата ежегодно будет увеличиваться на 4%.

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