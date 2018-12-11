Под суд пойдет врач из Нурлата, который делал липовые справки об инвалидности за 30 тыс. рублей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Под суд пойдет врач медико-социальной экспертизы Нурлатской ЦРБ, который делал липовые справки об инвалидности за 30 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в 2014 – 2016 годах 63-летний врач медико-социальной экспертизы Нурлатской ЦРБ, используя служебное положение, получил от трех местных жителей 30 тыс. рублей за установление им инвалидности третьей группы на 1 год», – уточнил старший помощник прокурора РТ.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Мелкое взяточничество». Свою вину медик полностью признал. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.



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