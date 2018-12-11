Татар-информ

11 декабря 2018, 12:20

Спорт

Объявлен полный файткард турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля»

Рекомендуем

Спорт

Объявлен полный файткард турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля»

Альберт Сиеста дал прогноз на бои турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля».

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Матчмейкер, экс-менеджер Майриса Бриедиса, Альберт Сиеста дал прогноз на бои турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля», который пройдет 18 декабря в Казани в КРК «Пирамида».

«Файткард турнира порадует ценителей настоящего бокса. В главном бою Арам Амирханян — Хусейн Байсангуров ожидается великолепнейшее и непредсказуемое зрелище. Эта жемчужина сможет украсить любое мировое боксерское шоу. Второй главный бой Гор Ерицян — Алвин Лагумбай скорее всего станет „русской рулеткой“. Филиппинец, как ярко выраженный панчер, может отправить соперника в нокаут, если сам не налетит на удар. В любом случае Гор должен быть осторожен, не забывать об обороне и сразу не идти в размен. Интрига, бесспорно, есть, бой будет интересный», — прокомментировал Сиеста. 

В легком весе встретятся два голодных до побед проспекта Дмитрий Наумов и Арслан Магомедов. Бой является многообещающим — оба боксера мотивированы заявить о себе перед большой телеаудиторией. В суперсреднем весе интересным может получиться противостояние Асламбека Идигова и Константина Питернова. Все будет зависеть от того, с какой целью приедет Питернов. Если захочет драться, то Идигову будет нелегко. Если приедет отработать «взнос за ипотеку», то бой получится соответствующий. Константин — большой мастер и может осложнить жизнь любому сильному боксеру. 

Полный файткард турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля» выглядит так:

Второй полусредний вес: Арам Амирханян (Россия) — Хусейн Байсангуров (Россия), 12 раундов за титул WBO International, IBF International, WBA Continental и EPB;

Полусредний вес: Гор Ерицян (Армения) — Алвин Лагумбай (Филиппины), 10 раундов за титул чемпиона мира WBO (молодежь);

Суперлегкий вес: Петрос Ананян (Россия) — Принц Дломо (ЮАР), 8 раундов; 

Легкий вес: Дмитрий Наумов (Россия) — Арслан Магомедов (Россия), 8 раундов; 

Суперсредний вес: Асламбек Идигов (Россия) — Константин Питернов (Россия), 8 раундов;

Первый тяжелый вес: Вахид Акчурин (Россия) — Отабек Ибрагимов (Узбекистан), 4 раунда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Зеленодольске состоится турнир по хоккею памяти Героя России Марата Ахметшина
Новости дня
13:42
Средняя зарплата на «Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате» составила 72 тысячи рублей

Мэр города рассказал, что средняя зарплата на предприятии составляет 72 тыс. рублей, текучки кадров нет, а рынок, на котором работает КБК, непростой.

13:40
Новая номинация «Халяль» конкурса «Золотая сотня» собрала около 30 заявок

Участники подали заявки различных направлений: от предприятий по производству колбасы и до парикмахерских услуг.

13:39
В Спасском районе РТ спасли шестерых рыбаков, снегоход которых провалился под лед

Инцидент произошел сегодня утром на Волге вблизи села Балымеры.

13:30
УФНС по РТ вернуло в конкурсную массу «Татфондбанка» 55 млн рублей налоговых выплат

Татарстанская налоговая должна подготовить расчет процентов по сумме налогов, которые не были вовремя возвращены в конкурсную массу ТФБ.

13:20
Финансирование противопожарной службы Татарстана в 2018 году увеличено на 9%

В текущем году финансирование составило 589 млн рублей.

13:16
Эксперт: В Татарстане цены на АЗС крупных компаний не менялись с весны

До конца года изменений ценников на республиканских автозаправках ждать не стоит, считает Роберт Гилязиев.

13:06
Законопроект о беспилотниках планируют представить в Госсовет РТ в третьем квартале 2019 года

Подготовка законопроекта может начаться в декабре 2018 года.

13:02
Билайн. Живи на яркой стороне!
12:50
Объем валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года вырастет до 2,4 трлн рублей

За последние 10 лет в экономику Татарстана было вложено 5,1 трлн рублей инвестиций.

12:41
В Татарстане на Каме под лед провалился рыбак на самодельном мотовездеходе

55-летний спасенный мужчина отказался от помощи медиков.

12:24
Алексей Песошин обсудил с руководством Cotton Way планы развития компании в Татарстане

Cotton Way открыла в Казани производственно-логистический комплекс по обработке текстильных изделий, в том числе для гостиниц и клиник.

12:21
Под суд пойдет врач из Нурлата, который делал липовые справки об инвалидности за 30 тыс. рублей
12:20
Объявлен полный файткард турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля»

Альберт Сиеста дал прогноз на бои турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля».

12:14
Более 4% топлива на татарстанских АЗС имеют проблемы с качеством

Больше всего отклонений от ГОСТа в 2018 году находили на частных и ведомственных заправках.

12:00
Сергей Светлаков пообещал приехать в Нижнекамск после «ответочки» местных детей

Юные музыканты из Нижнекамска записали песню, в которой похвалили свой город и пригласили Светлакова в гости.

11:50
Минниханов рассказал об опыте РТ в развитии предпринимательства на деловом завтраке Клуба лидеров

Представители власти, бизнеса, деловых и общественных организаций обсудили существующие проблемы деловых сообществ в регионах России.

11:26
Антимонопольщики наказали ТЦ «МЕГА» в Казани на полмиллиона рублей за непредоставление данных

Руководство торгового центра проигнорировало требование УФАС по РТ прокомментировать информацию о разных ценах за аренду помещений.

11:20
ВТБ начинает продажи ипотеки через Почта Банк
11:15
Более трех лет за решеткой проведет жительница Татарстана, которая изрезала своего 8-месячного сына

Нерадивая мать объяснила полицейским, что таким образом пыталась успокоить малыша.

11:03
Депутат Госдумы от РТ восстановил пригородный поезд Буа – Казань после обращения татарстанцев

Айрат Фаррахов поднял вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения на федеральном уровне и добился его положительного решения.

10:56
«Высокогорские вести», «Болгар Радиосы» и журнал «Татарстан» наградили за освещение госслужбы

В «Татмедиа» назвали победителей конкурса на лучшие журналистские работы по освещению вопросов государственной гражданской службы.

10:49
В Набережных Челнах запертый дома второклассник выпрыгнул с балкона

Ребенка на карете скорой помощи доставили в больницу, где после осмотра медиками он был отпущен домой.

10:36
Рустам Минниханов презентует потенциал республики на заседании Совета Федерации России

Президент республики участвует в Днях Республики Татарстан в Совете Федерации России.

10:13
Все застрявшие в Китае туристы прилетят в Казань сегодня в 17 часов

Самолет с 369 туристами из Татарстана вылетел в Казань.

10:03
В Казани полицейские поймали грабителя, который бил своих жертв кирпичом по голове

Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×