Объявлен полный файткард турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Матчмейкер, экс-менеджер Майриса Бриедиса, Альберт Сиеста дал прогноз на бои турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля», который пройдет 18 декабря в Казани в КРК «Пирамида».

«Файткард турнира порадует ценителей настоящего бокса. В главном бою Арам Амирханян — Хусейн Байсангуров ожидается великолепнейшее и непредсказуемое зрелище. Эта жемчужина сможет украсить любое мировое боксерское шоу. Второй главный бой Гор Ерицян — Алвин Лагумбай скорее всего станет „русской рулеткой“. Филиппинец, как ярко выраженный панчер, может отправить соперника в нокаут, если сам не налетит на удар. В любом случае Гор должен быть осторожен, не забывать об обороне и сразу не идти в размен. Интрига, бесспорно, есть, бой будет интересный», — прокомментировал Сиеста.

В легком весе встретятся два голодных до побед проспекта Дмитрий Наумов и Арслан Магомедов. Бой является многообещающим — оба боксера мотивированы заявить о себе перед большой телеаудиторией. В суперсреднем весе интересным может получиться противостояние Асламбека Идигова и Константина Питернова. Все будет зависеть от того, с какой целью приедет Питернов. Если захочет драться, то Идигову будет нелегко. Если приедет отработать «взнос за ипотеку», то бой получится соответствующий. Константин — большой мастер и может осложнить жизнь любому сильному боксеру.

Полный файткард турнира «Ринг Чемпионов — Кубок Казанского Кремля» выглядит так:

Второй полусредний вес: Арам Амирханян (Россия) — Хусейн Байсангуров (Россия), 12 раундов за титул WBO International, IBF International, WBA Continental и EPB;

Полусредний вес: Гор Ерицян (Армения) — Алвин Лагумбай (Филиппины), 10 раундов за титул чемпиона мира WBO (молодежь);

Суперлегкий вес: Петрос Ананян (Россия) — Принц Дломо (ЮАР), 8 раундов;

Легкий вес: Дмитрий Наумов (Россия) — Арслан Магомедов (Россия), 8 раундов;

Суперсредний вес: Асламбек Идигов (Россия) — Константин Питернов (Россия), 8 раундов;

Первый тяжелый вес: Вахид Акчурин (Россия) — Отабек Ибрагимов (Узбекистан), 4 раунда.

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