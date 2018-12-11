Более 4% топлива на татарстанских АЗС имеют проблемы с качеством

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Более 4% топлива, проверенного в рамках месячника качества и розничных цен моторных топлив в республике, показали отклонения от ГОСТа. Большую часть нарушений обнаружили на частных и ведомственных АЗС. Об этом на брифинге по итогам проверки рассказал начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ» Роберт Гилязиев.

Он отметил, что сейчас в Татарстане работают более 900 АЗС всех видов, а также 35 нефтебаз. Ими владеют более 200 владельцев. При этом трем наиболее крупным игрокам — вертикально интегрированным компаниям («Татнефть», «ТАИФ» и «Лукойл»), принадлежат более 45% заправок. Остальные АЗС находятся в распоряжении индивидуальных предпринимателей и малых независимых компаний.

«В этом году для контроля качества мы отобрали 658 проб топлива на 368 заправках по всей республике. Из них бензина — 457 проб, дизеля — 201 проба. Мы выявили, что по отдельным показателям, требованиям ГОСТа не соответствуют 28 проб, это 4,3 процента», — сообщил Гилязиев.

Меньше всего нарушений традиционно оказалось у крупных компаний. Например, у «ТАИФ-НК АЗС» доля отклонений в пробах составила всего 1,5%, а у «Лукойла» и «Татнефти» нарушений вообще не нашли. Основными нарушителями стали ведомственные заправки (отклонения выявили в 9,5% полученных проб), а также частные АЗС, принадлежащие индивидуальным предпринимателям (6,5% нарушений от полученных проб).

Одной из существенных причин, почему в РТ все еще встречается некачественное топливо, спикер назвал дефицит собственного производства. Ежегодно Татарстан потребляет более 2,5 млн тонн топлива всех видов, заводские мощности республики пока не справляются с потребностью в бензине. Поэтому из соседних регионов в РТ ввозят около 580 тыс. тонн бензина.

«Зачастую, его порча происходит именно во время таких транспортировок», — объяснил Гилязиев. В заключение он добавил, что проблему должен решить ввод новых мощностей завода «Танеко».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.