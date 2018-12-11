В Татарстане судят экс-лесника, вырубившего по поддельным документам свыше 100 кубометров леса

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане судят бывшего лесника, который по поддельным документам вырубил свыше 100 кубометров леса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в июне 2016 года леснику стало известно, что лесничество выделило гражданам насаждения для использования в собственных нуждах», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Мужчина ранее уже воспользовался такой услугой и поэтому обратился к своему товарищу, предложив ему написать от своего имени заявление на выделение древесины, но получил отказ. Несмотря на это, в мае 2017 года предприимчивый лесник воспользовался анкетными данными своего знакомого и отправил в Минлесхоз РТ заявление на покупку 120 кубометров леса для строительства дома.

Позднее на основании липового заявления был заключен договор купли - продажи, после чего злоумышленник вырубил свыше 110 кубометров леса.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям уголовного кодекса – «Служебный подлог» и «Незаконная рубка лесных насаждений».

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