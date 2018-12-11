Татар-информ

11 декабря 2018, 12:24

Экономика и финансы

Алексей Песошин обсудил с руководством Cotton Way планы развития компании в Татарстане

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Экономика и финансы

Алексей Песошин обсудил с руководством Cotton Way планы развития компании в Татарстане

Фото: tatarstan.ru

Cotton Way открыла в Казани производственно-логистический комплекс по обработке текстильных изделий, в том числе для гостиниц и клиник.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел встречу с руководством Cotton Way, обсудив планы развития компании в республике. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

«Алексей Песошин обсудил с представителями Cotton Way текущую деятельность производственного комплекса в Казани, а также планы компании по дальнейшему развитию предприятия», – сказали в пресс-службе. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, участие в обсуждении принял министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Ранее компания Cotton Way открыла в Казани новый производственно-логистический комплекс по обработке текстильных изделий. Церемония открытия прошла в декабре 2017 года на территории технополиса «Химград».

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Cotton Way является одним из лидеров российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий, в том числе стирке, химчистке и дезинфекции. Свои изделия Cotton Way предоставляет на правах аренды в социальные учреждения, медицинские клиники, больницы.

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Сегодня компания имеет 7 производственных и 30 складских комплексов по всей стране. Cotton Way представлен в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Омск. Штат сотрудников насчитывает более 2 тыс. человек.

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