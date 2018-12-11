Финансирование противопожарной службы Татарстана в 2018 году увеличено на 9%

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Финансирование противопожарной службы Татарстана на этот год составило более 589 млн рублей, что почти на 9% выше прошлого года. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

«Противопожарная служба РТ укомплектована необходимой техникой, оборудованием. В этом году значительно дооснащалась», – рассказал докладчик.

Он также отметил, что в текущем году, как и в предыдущие три года, особое внимание уделялось установке пожарных извещателей в домах, где живут семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых имеются несовершеннолетние дети, инвалиды. «За последние три года по решению Президента РТ на эти цели выделено свыше 9 млн рублей. Мы установили в более чем 8 тыс. домовладений данные извещатели, около 30 тыс. поставили. Результат есть – за последние три года на пожарах удалось спасти 43 человека, из которых — 25 дети», – подчеркнул замминистра МЧС РТ.

На тушение пожаров в республике с основным подразделением часто выезжает добровольная пожарная охрана, добавил он. Так, в текущем году она выезжала 617 раз, самостоятельно потушила 38 пожаров.

В Татарстане ежегодно на пожарах гибнет до 160 человек, констатировал Суржко. «Ранее шло снижение примерно на 2-3% в год. В этом году пока идет рост», – заключил он.

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