Минниханов рассказал об опыте РТ в развитии предпринимательства на деловом завтраке Клуба лидеров

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в деловом завтраке Клуба лидеров ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», сообщается на официальном портале Президента РТ.

«В ходе делового завтрака обсуждались существующие проблемы деловых сообществ в субъектах Российской Федерации, эффективность работы деловых объединений в регионах», — отмечает пресс-служба.

Рустам Минниханов отметил, что в каждом регионе существуют те или иные проблемы, связанные с развитием предпринимательства. По его словам, необходимо сделать несколько основных шагов: создание инфраструктуры для развития бизнеса, расширение законодательной базы, а также обучение и переобучение кадров.

В качестве примера Президент РТ привел опыт Татарстана. Так, в республике создано 83 промпарка для производственного сообщества, также действуют инструменты финансовой поддержки.

Рустам Минниханов выразил мнение, что для современной экономики важно начинать обучение молодых людей со школы и с институтов, поскольку высококвалифицированные кадры являются важным потенциалом.

Также Президент Татарстана рассказал о существовании в республике Совета по предпринимательству, рабочие группы при котором находят и прорабатывают наиболее актуальные для бизнеса проблемы и занимаются поиском решения данных проблем.

В мероприятии, организованном Агентством стратегических инициатив и информагентством ТАСС, приняли участие представители власти, бизнеса, деловых и общественных организаций.

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