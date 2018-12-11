Татар-информ

11 декабря 2018, 11:26

Экономика и финансы

Антимонопольщики наказали ТЦ «МЕГА» в Казани на полмиллиона рублей за непредоставление данных

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Экономика и финансы

Антимонопольщики наказали ТЦ «МЕГА» в Казани на полмиллиона рублей за непредоставление данных

Руководство торгового центра проигнорировало требование УФАС по РТ прокомментировать информацию о разных ценах за аренду помещений.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Казанский торговый центр (ТЦ) «МЕГА» оштрафован на полмиллиона по решению татарстанского УФАС России за непредоставление данных, сообщается на сайте антимонопольной службы.

«Казанская МЕГА оштрафована на 500 тысяч рублей за непредоставление данных. Юридическое лицо ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" (ТЦ "МЕГА") привлечено к высшей мере административной ответственности за непредоставление сведений по требованию Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан», — говорится в сообщении.

Антимонопольщики получили жалобу на установление в «МЕГЕ» разных цен за аренду помещений. После этого сотрудники УФАС по РТ направили в ТЦ запрос о предоставлении информации.

«В торговом центре в ответ сообщили, что предоставление запрошенных татарстанским УФАС России сведений не является обязательным и нет никаких оснований для предоставления указанных в запросе сведений», — говорится в сообщении татарстанского УФАС России.

ТЦ «МЕГА» не предоставил запрошенные документы ни на момент составления протокола, ни на дату вынесения постановления, отмечают антимонопольщики. Штраф, наложенный на юридическое лицо, подлежит оплате в течение 60 дней.

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