Более трех лет за решеткой проведет жительница Татарстана, которая изрезала своего 8-месячного сына

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Больше трех лет за решеткой проведет жительница Татарстана, которая изрезала своего 8-месячного сына. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 18 сентября женщина, будучи в нетрезвом виде, нанесла 8-месячному сыну не менее одного удара ножом в область шеи, а также несколько скользящих ударов в область живота. Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь», – уточнил Руслан Галиев.

Во время допроса женщина свою вину признала и объяснила полицейским, что таким странным способом она хотела успокоить малыша.

Суд признал ее виновной сразу по двум статьям УК РФ – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ближайшие 3 года и 2 месяца женщина проведет в колонии общего режима.



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