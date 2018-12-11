«Высокогорские вести», «Болгар Радиосы» и журнал «Татарстан» наградили за освещение госслужбы

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В АО «Татмедиа» наградили журналистов за лучшие работы по освещению вопросов государственной гражданской службы. На конкурс всего было подано 119 журналистских работ.

Денежными премиями и дипломами победителей наградил заведующий отделом организационного обеспечения государственной службы Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Эдуард Сафин.

Освещать работу государственного служащего непросто, но необходимо. Это нужно для того, чтобы у граждан существовало представление о том, что делается в Республике Татарстан, чем занимаются государственные гражданские служащие, считает Эдуард Сафин.

«Приятно, что работы в этом году стали лучше и интереснее. Также их стало больше. Хочется пожелать конкурсантам дальнейших успехов и хочется надеяться, что вы дальше будете освещать работу государственного служащего, муниципального служащего», — заключил Сафин.

Диплом второй степени в номинации «Лучший телесюжет (телепередача)» вручили телерадиокомпании «Новый век», программе «Башваткыч». Первое место завоевала Алия Хайрутдинова из редакции газеты «Высокогорские вести».

В номинации «Лучший радиосюжет (радиопередача)» первое место занял Айнур Ахметов из «Болгар радиосы».

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» дипломом первой степени наградили Олесю Бондаревскую (редакция журнала «Татарстан»), а второе место досталось редакции журнала «Ялкын».

Награду за лучшую интернет-публикацию в номинации «Цикл публикаций в интернет-СМИ» получила редакция газеты «Хезмэт даны» из Кукморского района.

Всем присутствующим журналистам пожелали успехов и новых тем.

Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Департаментом государственной службы и кадров. Общий призовой фонд составил 380 тысяч рублей. Цель конкурса — формирование позитивного общественного мнения о государственной гражданской службе и повышение престижа профессии.

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