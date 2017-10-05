Депутат Госдумы от РТ восстановил пригородный поезд Буа – Казань после обращения татарстанцев

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов способствовал восстановлению пригородного поезда Буа – Казань после обращений жителей Буинского района. Об этом парламентарий рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Год назад ко мне обратились жители Буинского района, потом из Кайбиц. Обращались, как правило, бабушки, и они были возмущены тем, что рабочий поезд идет, а их не сажает. Мы искали разные варианты решения этого вопроса, в том числе возможность, чтобы они могли на рабочем поезде ехать», — объяснил Фаррахов.

Пригородный пассажирский поезд Казань – Буа – Казань был отменен из-за малого пассажиропотока по этому направлению. Для жителей Буинского района организовали автобусные маршруты до Казани и обратно, но люди из села Черки-Кильдуразы говорили об удобстве железнодорожного транспорта.

«Мы встречались и с министром Дитрихом (Евгений Дитрих — министр транспорта России — прим. Т-и). Это был тяжелый большой путь, потому что надо было вносить изменения в Административный кодекс, разрешать продавать билеты на рабочий поезд, а он действительно не имеет системы безопасности и т. д.», — пояснил депутат Госдумы от РТ. Он добавил, что содействие в этом вопросе также оказали руководство Горьковской железной дороги и глава Минтранса РТ Ленар Сафин.

С 9 декабря пригородное сообщение Буа – Свияжск, Свияжск – Казань, Казань – Свияжск и Свияжск – Буа было восстановлено.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.