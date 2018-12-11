В Набережных Челнах запертый дома второклассник выпрыгнул с балкона

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах запертый дома школьник выпрыгнул с балкона второго этажа, сообщает газета «Челнинские известия».

Инцидент произошел накануне в 52-м комплексе Автограда. Школьник пришел после уроков к бабушке. Женщина велела внуку делать уроки, и сама ушла на работу, заперев мальчика одного дома. Неисключено, что ребенку стало скучно или страшно, и он решил «выйти» на улицу через балкон.

Вечером мальчик пожаловался маме на боль в пояснице и ноге. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу. Медики осмотрели школьника и отпустили домой.

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