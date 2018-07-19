Рустам Минниханов презентует потенциал республики на заседании Совета Федерации России

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов презентует экономический, инвестиционный и культурный потенциал республики в рамках пленарного заседания Совета Федерации Федерального Собрания России, сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Сегодня в рамках пленарного заседания Совета Федерации РФ состоится „Час субъекта“, на котором будет презентован экономический, инвестиционный и культурный потенциал Татарстана», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что спикером «Часа субъекта» станет Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.