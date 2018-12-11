Основатель «гуманной педагогики» Шалва Амонашвили провел в Нижнекамске семинар для 300 педагогов

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В нижнекамской школе «Норма 36» основатель «гуманной педагогики» Шалва Амонашвили провел большой семинар, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Цикл бесед посетили около 300 педагогов. Основная мысль 87-летнего педагога, широко известного в России и за рубежом, заключается в идее превосходства «гуманного» обучения авторитарному. По словам ученого, главная цель школы – не передать знания, а научить ими пользоваться, воспитав личность ребенка.





Шалву Амонашвили, приехавшим вместе со своим сыном Паатой, тоже педагогом, нижнекамские учителя встречали тепло, часто прерывали выступление аплодисментами. Амонашвили призвал не увлекаться бюрократической отчетностью, больше думать о своих учениках, называл деятельность учителя «миссией». По его словам, даже плохо успевающий ученик нуждается в любви, внимании и поддержке учителя – поэтому не стоит превращаться в суровых преподавателей, которые механически выполняют свою работу.





«Пусть ваша рука дрожит, когда ставите двойку, – посоветовал педагог. – А не так, как бывает: жирно, красиво выводят отметку. Стыд и срам такому учителю!».



Семинар также посетили мамы и папы, у которых накопилось много вопросов к гуру психологии и педагогики, среди них прозвучали вопросы и детей-отличников, у которых все время просят списать, и про отсутствие рвения к учебе у отстающих.





Слушатели нижнекамской Школы родителей также посетили семинар и выразили свое восхищение «шикарным мероприятием», которое вдохновило учителей и они передадут это своим ученикам.

Начальник Управления образования Вадим Матюшин от лица всего нижнекамского учительства также поблагодарил Амонашвили. «Сегодня вы нам "взорвали мозги", теперь нам нужно будет пересмотреть все наши подходы», – сказал он.

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