(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Казани полицейские поймали грабителя, который бил своих жертв кирпичом по голове, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«4 декабря в полицию поступило сообщение о совершении тяжкого преступления. Прибывшим на место происшествия стражам порядка пенсионерка рассказала, что подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, возле одного из домов Советского района на пожилую женщину напал незнакомец. Он несколько раз ударил пенсионерку кирпичом по голове, после чего выхватил у нее сумку и сбежал. Полицейские осмотрели место преступления и обнаружили украденную сумку во дворе соседнего дома.

Спустя несколько дней в полицию с аналогичным заявлением обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что преступник ударил ее кирпичом, сорвал золотые сережки, забрал сумку и скрылся.

Стражам порядка удалось в кратчайшие сроки выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний неоднократно судимый житель Казани, который совсем недавно освободился из мест лишения свободы. Мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО.



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