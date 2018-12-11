В соцсети Instagram появилась возможность пересылать голосовые сообщения

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Социальная сеть Instagram предоставила своим пользователям возможность пересылать голосовые сообщения. Об этом сообщается в официальном Twitter’е компании.

Обмениваться аудиосообщениями с другими юзерами можно в предназначенном для переписки разделе Direct.

Для отправки голосового сообщения необходимо нажать на иконку микрофона и удерживать ее. Продолжительность аудиосообщения может достигать одной минуты.

О разработке Instagram’ом сервиса для обмена голосовыми сообщениями еще в марте рассказало издание TechCrunch. Портал предположил, что соцсеть намерена стать альтернативой приложению Snapchat.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благодаря новой функции слабовидящие пользователи Instagram’а смогут «услышать» размещенные фотографии.

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