Татарстан предложил принять закон, гарантирующий защиту капиталовложений инвесторов

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Необходимо разработать федеральный закон, который гарантирует защиту капиталовложений инвесторов в экономику страны. Такое предложение высказал первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин во время заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Необходимо принять отдельный закон, гарантирующий защиту капиталовложений, а также поощрение инвестирования в инфраструктуру через возвратное налоговое финансирование», — заявил Рустам Нигматуллин.

Как напомнил спикер, в действующем законодательстве есть положения о нераспространении на инвестора в ряде случаев регуляторных и налоговых изменений, которые могут негативно повлиять на реализацию инвестиционных проектов. Но несмотря на это, этот механизм порой не является эффективным.

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