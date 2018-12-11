Татар-информ

11 декабря 2018, 09:36

Политика

Татарстан предложил принять закон, гарантирующий защиту капиталовложений инвесторов

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Политика

Татарстан предложил принять закон, гарантирующий защиту капиталовложений инвесторов

Предложение было озвучено на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике Рустамом Нигматуллиным.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Необходимо разработать федеральный закон, который гарантирует защиту капиталовложений инвесторов в экономику страны. Такое предложение высказал первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин во время заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике. 

«Необходимо принять отдельный закон, гарантирующий защиту капиталовложений, а также поощрение инвестирования в инфраструктуру через возвратное налоговое финансирование», — заявил Рустам Нигматуллин. 

Как напомнил спикер, в действующем законодательстве есть положения о нераспространении на инвестора в ряде случаев регуляторных и налоговых изменений, которые могут негативно повлиять на реализацию инвестиционных проектов. Но несмотря на это, этот механизм порой не является эффективным.

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