Россияне стали активно брать кредиты «на черный день»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Российские банки за III квартал 2018 года выдали рекордные 2,7 млн кредитных карт на 125,6 млрд рублей, однако большая их часть осталась невостребованной, так как бралась «на черный день». Об этом со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает РИА Новости.

При этом за аналогичный период 2017 года было выдано всего 1,6 млн кредитных карт, а за III квартал 2016-го – и вовсе менее 1 млн. По сравнению с 2017-м объем выдач в денежном выражении вырос на 34%, отметили аналитики.

Однако россияне все меньше пользуются своими кредитными картами. Для выданных в сентябре 2018 года карт утилизация выделенного лимита равняется 35,5%, тогда как для карт, выданных в январе 2017-го, она составляет 45,3%, а за три года до этого достигала 50%.

«Следовательно, значительную часть вновь выпускаемых карт потребители получают либо в результате активного маркетинга этого продукта со стороны банков, либо "про запас" в расчете воспользоваться ими в сложный период жизни», – констатировали эксперты.

Однако банки могут снизить или аннулировать лимит, что обессмыслит полученные на всякий случай карты, добавили авторы исследования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по оценке Всемирного банка долги россиян по кредитам достигли исторического максимума.

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