В Казани из окна элитного жилого комплекса выпал мужчина

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Казани из окна элитного жилого комплекса выпал 27-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение, что из окна четвертого этажа дома по улице Сибгата Хакима выпал мужчина, пришло накануне в 16.28 на единый номер вызова экстренных служб 112», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По вызову прибыли спасатели ЗПСО № 2. Они сняли с козырька подъезда пострадавшего 27-летнего мужчину и передали его бригаде скорой помощи.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.