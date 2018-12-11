Минздрав РФ выступил против размещения на бутылках со спиртным надписей «Алкоголь убивает»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РФ не поддержало предложение депутатов Государственной Думы размещать на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» и страшные картинки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством проект отзыва Правительства.

Подготовившие поправки к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» парламентарии рассчитывали, что предложенные ими меры помогут снизить спрос на алкогольные напитки и таким образом улучшить здоровье нации.

Специалисты Минздрава согласились с необходимостью информировать покупателей обо всех последствиях злоупотребления алкоголем, но напомнили, что и сейчас производители обязаны это делать, хотя и в свободной форме.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что правила маркировки устанавливаются в технических регламентах, а иные требования не носят обязательного характера. Таким образом, реализовать предложенные депутатами меры в одной России невозможно, они должны быть общими для всех стран Евразийского экономического союза.

Раскритиковали в ведомстве и идею ввести закрытую выкладку спиртного, отметив, что алкоголь в принципе должен продаваться в отдельных торговых помещениях.

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