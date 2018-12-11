(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане спасатели ищут шестерых рыбаков, снегоход которых провалился под лед. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о том, что в Спасском районе Татарстана на Волге вблизи села Балымеры шестеро рыбаков находятся на льду и у них провалился под лед снегоход, пришло сегодня в 7.09 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

К месту, где предположительно находятся рыбаки, выехали сотрудники Спасского ПСГ на судне на воздушной подушке. Поиски рыбаков продолжаются.



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