Google заявил о вероятной утечке данных 52,5 млн пользователей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Из-за программной ошибки сторонние разработчики могли получить доступ к личным данным примерно 52,5 млн пользователей социальной сети Google+. Об этом сообщается в блоге корпорации.

Ошибка заключалась в распространенном в ноябре обновленном программном обеспечении. Выявить и устранить ее удалось через неделю.

Сторонние приложения некоторое время имели возможность запрашивать имена и возраст пользователей соцсети, их род деятельности и адреса электронной почты, даже если эти данные были скрыты от публичного доступа настройками аккаунтов.

Однако доступа к паролям, номерам паспортов, финансовым данным и иной чувствительной информации сторонние приложения не получали. К тому же неизвестно, чтобы кто-то воспользовался и теми сведениями, которые были доступны.

Из-за инцидента компания намерена закрыть соцсеть Google+ для обычных пользователей не к августу 2019 года, как планировалось ранее, а уже к апрелю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о взломе аккаунтов примерно 30 млн пользователей соцсети Facebook.

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