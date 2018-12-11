Глава Минтруда РФ допустил привлечение финансовых ресурсов регионов для снижения бедности

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Для решения задачи по сокращению бедности в России в два раза к 2024 году могут понадобиться финансовые ресурсы регионов страны. Об этом на заседании координационного совета детских омбудсменов заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает РИА Новости.

Саму задачу по сокращению бедности по стране вдвое за шесть лет глава Минтруда счел вполне решаемой. Для этого, по его словам, необходимо более активно применять критерии нуждаемости, в том числе и путем внедрения такого инструмента, как социальный контракт.

Задачу снизить в два раза уровень бедности по стране к 2024 году поставил Президент России Владимир Путин в своем «майском указе» 2018 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал одним из восьми регионов, где стартует пилотный проект по борьбе с бедностью.

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