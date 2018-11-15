Аэропорт Казани впервые перевез 3 млн пассажиров

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» зафиксировал трехмиллионного пассажира, перевезенного с начала 2018 года. Воздушная гавань столицы Татарстана обслужила такое количество пассажиров впервые в своей истории, сообщает пресс-служба аэропорта.

Трехмиллионным пассажиром стал гражданин Турции, вылетевший на самолете Turkish Airlines из Казани в Стамбул.

При этом за весь 2017 год аэропорт перевез только 2 млн 643 тыс. 423 пассажира. Таким образом, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос почти на 21%.

Как отмечает пресс-служба аэропорта, увеличение количества пассажиров зафиксировано на большинстве маршрутов, в том числе и на новых направлениях. В этом году начали осуществляться рейсы в Аланью, Батуми, Болонью, Минск, Пардубице, Тбилиси и Увду, а также был возобновлен существовавший до 2016-го рейс в Шарджу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аэропорты Татарстана за девять месяцев 2018 года на треть увеличили пассажиропоток.

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