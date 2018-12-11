Татар-информ

11 декабря 2018, 07:28

Общество

Число получающих выплату на первенца жительниц РТ превысило прогноз почти на треть

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Общество

Число получающих выплату на первенца жительниц РТ превысило прогноз почти на треть

Выплата по случаю рождения первенца назначена уже 6 тыс. 27 татарстанкам.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Согласно данным на 9 декабря, новая ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена уже 6 тыс. 27 жительницам Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Таким образом, прогнозная численность могущих претендовать на получение ежемесячной выплаты по случаю рождения первенца в 4,6 тыс. семей превышена уже более чем на 31%.

В этом году размер пособия для живущих в республике матерей первенцев равняется 8 тыс. 490 рублей. Оно соответствует прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за II квартал 2017 года.

Получательницами ежемесячных выплат могут стать женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. И мать, и ребенок должны быть гражданами России и проживать на ее территории. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения за II квартал 2017-го – то есть 13 тыс. 713 рублей.

Ежемесячная денежная выплата назначаться на один год. Для ее продления необходимо вновь обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. 

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