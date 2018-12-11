Татар-информ

11 декабря 2018, 06:54

Экономика и финансы

Реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5% с начала года

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Экономика и финансы

Реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5% с начала года

Эффективный курс рубля основан на базе курсов валют ключевых торговых партнеров страны.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России за 11 месяцев 2018 года с учетом инфляции снизился на 6,5%, в том числе за ноябрь – на 0,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2017-го реальный эффективный курс рубля упал на 7,8%.

По отношению к доллару реальный курс рубля снизился на 10,9% с начала года, в том числе за ноябрь – на 0,3%. По отношению к евро он упал на 6,5% с начала года, хотя за ноябрь вырос на 0,8%.

Эффективный курс рубля основан на базе курсов валют ключевых торговых партнеров страны в соответствии с их долей во внешнеторговом обороте РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый вице-премьер – министр финансов России Силуанов заявил о фактической независимости курса рубля от цен на нефть. Несмотря на это, агентство Bloomberg признало рубль самой рискованной валютой в мире.

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