Светлана Демина выиграла турнир по стендовой стрельбе в ОАЭ

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Прославленная татарстанская спортсменка, тренер сборной РТ по стендовой стрельбе Светлана Демина стала победительницей Международного Гран-при в Эль-Айне (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федерации пулевой и стендовой стрельбы.

Демина продемонстрировала лучший результат в ските, поразив 112 мишеней в квалификации и еще 47 в финале, где опередила Ринату Насырову из Казахстана.

Международный Гран-при в Эль-Айне – турнир для стрелков-женщин, являющийся одним из трех этапов женской серии соревнований по стрельбе. В 2017 году Демина стала второй на другом этапе серии, который был организован в Катаре.

Светлана Демина – серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее и четырехкратная чемпионка мира.

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