Татар-информ

11 декабря 2018, 06:10

Спорт

В Зеленодольске состоится турнир по хоккею памяти Героя России Марата Ахметшина

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Спорт

В Зеленодольске состоится турнир по хоккею памяти Героя России Марата Ахметшина

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В турнире примут участие команды Зеленодольского района и города Зеленодольска, а также гости из Волжского района Республики Марий Эл.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В ледовом дворце «Ледокол» Зеленодольска 16 декабря состоится турнир по хоккею среди любительских команд на Кубок ДОСААФ РТ, посвященный памяти Героя России Марата Ахметшина, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

В турнире примут участие команды Зеленодольского района и города Зеленодольска, а также гости из Волжского района Республики Марий Эл. После завершения финального поединка состоится церемония награждения. Победителей и призеров турнира наградят кубками, медалями и дипломами ДОСААФ РТ. Главная судейская коллегия также определит лучших игроков турнира, которые также будут награждены призами.

Соревнования состоятся при участии председателя правления ДОСААФ РТ генерал-майора Дамира Динниулова, родственников и друзей Марата Ахметшина, а также воспитанников Реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» и других.

Марат Ахметшин – российский офицер, артиллерист, участник боевых действий в Сирии, Герой Российской Федерации, родился 27 июня 1980 года в Елизове Камчатской области в семье потомственных военных. Дед Марата был военным моряком, отец – военным летчиком. Окончив казанскую школу № 113, Марат поступил в Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище.

Весной 2016 года был командирован в Сирийскую Арабскую Республику. 3 июня 2016 года в районе города Пальмиры в ходе боя с террористами получил многочисленные ранения, от которых скончался в госпитале.

Марат Ахметшин похоронен в деревне Атабаево Лаишевского района. У него остались жена и трое детей.

Казанской средней школе № 113 и Атабаевской средней школе присвоено имя Героя России Марата Ахметшина. В Лаишеве и Казани ему установлены памятники.

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