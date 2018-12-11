Татар-информ

11 декабря 2018, 04:16

Здоровье и среда

Призеры WorldSkillsRussia из Нижнекамска продемонстрировали мастерство ухода за пациентами

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Здоровье и среда

Призеры WorldSkillsRussia из Нижнекамска продемонстрировали мастерство ухода за пациентами

Мадина Уракова и Раджабали Назиров продемонстрировали свои навыки ухода за пациентами в симуляционных кабинетах медколледжа.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Студенты Нижнекамского медколледжа, серебряные призеры чемпионата WorldSkillsRussia Мадина Уракова и Раджабали Назиров, продемонстрировали свои навыки ухода за пациентами в симуляционных кабинетах колледжа, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Студенты рассказали о своем участии в WorldSkillsRussia. На чемпионате Мадина и Раджабали обработали раны в домашних условиях, оценили функциональное состояние больного, обучили пациента передвижению при помощи рола-тренажера, ходунков, трости, оказали неотложную помощь.

фото: e-nkama.ru

В этот же день медицинском колледже Нижнекамска состоялась встреча студентов с главными медицинскими сестрами лечебно-профилактических учреждений Нижнекамска. Во время встречи участники обсудили перспективы развития сотрудничества колледжа и лечебно-профилактических учреждений города.

Директор Ринат Нуретдинов и педагоги колледжа рассказали об аккредитации выпускников, познакомили гостей с особенностями инклюзивного образования и обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья новой специальности «Медицинский массаж». Новое направление было открыто в 2018 году. Также были затронуты вопросы движения «Волонтеры – медики».

 

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