Заинский фермер получил грант в шесть миллионов рублей на откорм бычков

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Глава крестьянского фермерского хозяйства Гумар Галиуллин получил шесть миллионов рублей на откорм 150 бычков, сообщает «Заинск-информ».



Получение грантовых средств стало возможным благодаря программе по развитию семейных животноводческих ферм.

Еще два заинских фермера в рамках программы с федеральным софинансированием «Поддержка начинающих фермеров» получили гранты почти на 2,9 млн рублей. Среди них – КФХ Петра Коронова и Чулпан Мартемьяновой.



Коронов развивает в районе коневодство – на это он получил 1,4 млн рублей и закупил сорок лошадей. Мартемьяновой выделено 1,5 млн рублей – на эти средства хозяйка КФХ закупила 42 тысячи голов птиц.

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