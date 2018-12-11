Татар-информ

11 декабря 2018, 09:30

ПолитикаОбщество

В ИА «Татар-информ» расскажут о наиболее распространенных способах обмана казанцев

ПолитикаОбщество

В ИА «Татар-информ» расскажут о наиболее распространенных способах обмана казанцев

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 11 декабря, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Мошенничество и наиболее распространенные способы обмана казанцев».

В мероприятии примут участие сотрудник отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Казань Раиль Куряков, заместитель начальника отдела УУПиПДН Управления МВД России по городу Казань Рауф Низамов, заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части Управления МВД России по городу Казань Руслан Кяляшов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Аэропорт Казани впервые перевез 3 млн пассажиров
Новости дня
10:13
Все застрявшие в Китае туристы прилетят в Казань сегодня в 17 часов

Самолет с 369 туристами из Татарстана вылетел в Казань.

10:03
В Казани полицейские поймали грабителя, который бил своих жертв кирпичом по голове

Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».

10:02
В соцсети Instagram появилась возможность пересылать голосовые сообщения
09:50
Финалист шоу «Голос 60+» Николай Арутюнов даст урок казанским молодым вокалистам

Посетить мастер-класс и задать свои вопросы мэтру сцены можно будет совершенно бесплатно.

09:36
Татарстан предложил принять закон, гарантирующий защиту капиталовложений инвесторов

Предложение было озвучено на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике Рустамом Нигматуллиным.

09:30
В ИА «Татар-информ» расскажут о наиболее распространенных способах обмана казанцев

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о профилактике травматизма в сезон гололеда

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:02
Россияне стали активно брать кредиты «на черный день»
09:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:51
В Казани из окна элитного жилого комплекса выпал мужчина

ЧП произошло накануне в одном из домов по улице Сибгата Хакима.

08:42
Минздрав РФ выступил против размещения на бутылках со спиртным надписей «Алкоголь убивает»
08:27
В Татарстане спасатели ищут шестерых рыбаков, снегоход которых провалился под лед

Инцидент произошел сегодня рано утром в Спасском районе республики вблизи села Балымеры.

08:24
Квартиры на стадии котлована подорожают на 9% из-за эскроу
08:08
Аэропорт Казани впервые перевез 3 млн пассажиров

За весь прошлый год воздушная гавань столицы Татарстана обслужила более 2,6 млн пассажиров.

07:56
Google заявил о вероятной утечке данных 52,5 млн пользователей
07:40
Глава Минтруда РФ допустил привлечение финансовых ресурсов регионов для снижения бедности
07:28
Число получающих выплату на первенца жительниц РТ превысило прогноз почти на треть

Выплата по случаю рождения первенца назначена уже 6 тыс. 27 татарстанкам.

07:11
СКР возбудил дело из-за застрявших на Хайнане туристов

Руководство турфирмы подозревают в злоупотреблении полномочиями.

06:54
Реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5% с начала года
06:40
К Новому году украсят 11 парков и скверов Казани

Самую высокую ель высотой 12 м установят в парке «Черное озеро».

06:22
Светлана Демина выиграла турнир по стендовой стрельбе в ОАЭ

Международный Гран-при в Эль-Айне является одним из трех этапов женской серии соревнований.

06:10
В Зеленодольске состоится турнир по хоккею памяти Героя России Марата Ахметшина

В турнире примут участие команды Зеленодольского района и города Зеленодольска, а также гости из Волжского района Республики Марий Эл.

05:03
Заинский фермер получил грант в шесть миллионов рублей на откорм бычков

Получение грантовых средств стало возможным благодаря программе по развитию семейных животноводческих ферм.

04:16
Призеры WorldSkillsRussia из Нижнекамска продемонстрировали мастерство ухода за пациентами

Мадина Уракова и Раджабали Назиров продемонстрировали свои навыки ухода за пациентами в симуляционных кабинетах медколледжа.

03:10
Новый зерноуборочный комбайн Nova-340 представили в Менделеевском районе

Комбайн произведен в Ростове-на-Дону и является альтернативой распространенной модели СК-5 Нива, адаптирован к отечественным условиям эксплуатации.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×