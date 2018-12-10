Татар-информ

11 декабря 2018, 03:10

Сельское хозяйство

Новый зерноуборочный комбайн Nova-340 представили в Менделеевском районе

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Сельское хозяйство

Новый зерноуборочный комбайн Nova-340 представили в Менделеевском районе

Фото: mendeleevskyi.ru

Комбайн произведен в Ростове-на-Дону и является альтернативой распространенной модели СК-5 Нива, адаптирован к отечественным условиям эксплуатации.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Новый зерноуборочный комбайн Nova-340 представлен в Менделеевском районе в ходе семинара по вопросам подготовки техники к весенним работам 2019 года, сообщает «ИЦ Менделеевск».

О технических условиях рассказал представитель дилерской компании «Ростсельмаш» Ленар Нуриев. Комбайн произведен в Ростове-на-Дону и является альтернативой распространенной модели СК-5 Нива, адаптирован к отечественным условиям эксплуатации и имеет максимальную локализацию. До этого в Татарстане такой техники было всего две. Теперь и в хозяйстве ООО «Победа» появится такой комбайн.

Участие в презентации и семинаре принял глава района Валерий Чершинцев, руководители и специалисты агропрома.

Глава хозяйства Геннадий Козлов ознакомил присутствующих с основными показателями по каждой отрасли, отметив, что с зерновых собран хороший урожай, подготовлен семенной фонд, ведется работа по воспроизводству стада и увеличению надоев.

 

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