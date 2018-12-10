Татар-информ

11 декабря 2018, 02:21

Культура

Артисты Альметьевского уличного театра представили горожанам перфоманс «Хрумпики»

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Культура

Артисты Альметьевского уличного театра представили горожанам перфоманс «Хрумпики»

Фото: almetyevsk.tatar.ru

В течение всего зимнего сезона каждую субботу культурно-развлекательные мероприятия для всей семьи будут проходить на пяти площадках города.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В минувшие выходные в альметьевском сквере «Каракүз» развернулся «Театральный дворик». Гостей и жителей города порадовал перфоманс «Хрумпики» в исполнени артистов Альметьевского уличного театра, сообщает пресс-служба района.



Проект «Зимняя культурная среда города» стартовал в прошлые выходные. В течение всего зимнего сезона каждую субботу культурно-развлекательные мероприятия для всей семьи будут проходить на пяти площадках города.

Так, в сквере «Яшьлек» была организована Спортивно-игровая программа «Маленький герой», а в сквере 60-летия Альметьевска для взрослых и детей состоялась вечеринка с «Фьек» пушистиками.

В городском парке имени 60-летия нефти дети вместе с родителями могли поучаствовать в развлекательной программе «Настроение зимний PARK», а для всех собравшихся на площадке спортивного центра «Теннис-сити» состоялась развлекательная программа для взрослых и детей «Оранжевая вечеринка».

 

 

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