Артисты Альметьевского уличного театра представили горожанам перфоманс «Хрумпики»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В минувшие выходные в альметьевском сквере «Каракүз» развернулся «Театральный дворик». Гостей и жителей города порадовал перфоманс «Хрумпики» в исполнени артистов Альметьевского уличного театра, сообщает пресс-служба района.





Проект «Зимняя культурная среда города» стартовал в прошлые выходные. В течение всего зимнего сезона каждую субботу культурно-развлекательные мероприятия для всей семьи будут проходить на пяти площадках города.



Так, в сквере «Яшьлек» была организована Спортивно-игровая программа «Маленький герой», а в сквере 60-летия Альметьевска для взрослых и детей состоялась вечеринка с «Фьек» пушистиками.



В городском парке имени 60-летия нефти дети вместе с родителями могли поучаствовать в развлекательной программе «Настроение зимний PARK», а для всех собравшихся на площадке спортивного центра «Теннис-сити» состоялась развлекательная программа для взрослых и детей «Оранжевая вечеринка».

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