В ИА «Татар-информ» расскажут о конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня»

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 11 декабря, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная поддержке предпринимательства в РТ и конкурсу «Предприниматель года. Золотая сотня».

В мероприятии примут участие руководитель МФЦ для бизнеса в РТ Линара Бурханова и заместитель генерального директора НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Римма Хусаинова.



На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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