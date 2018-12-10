В Кукморе выбрали самую красивую и талантливую татарку

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Кукморе состоялся районный тур конкурса «Татар кызы 2018». Четыре девушки боролись за звание самой лучшей и талантливой, пишет местная газета «Трудовая слава».



На сцене участницы рассказали о себе, показали театральную постановку, продемонстрировали кулинарное мастерство, исполняли песни, танцевали и отвечали на вопросы жюри.

По словам организатора мероприятия Регины Хакимзяновой, «Татар кызы» – это не просто конкурс красоты и таланта. Основными критериями являются душевная красота татарских девушек, духовное богатство, преемственность поколений, сохранение языка, традиций и обычаев.



Регина также рассказала, что в 2015 году она сама принимала участие в зональном туре конкурса «Татар кызы», поэтому хорошо знает, какого это быть участницей.





В работе с нынешними участницами она учла все особенности и сложности мероприятия. Девушек также готовили работники культуры, проводились дополнительные мастер-классы. Выступлением красавиц все остались довольны. Заветный титул районного этапа «Татар кызы» получила уроженка села Вахитова Рания Хусаенова.



Впервые конкурс «Татар кызы» был проведен в 2011 году в Челябинской области, позднее география его расширилась. В этом году победу в конкурсе одержала представительница Республики Удмуртия и по традиции в следующем году основное мероприятие должно состояться именно там. Ранее определилась и дата этого события – финал «Татар кызы-2019» пройдет 27 сентября.

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