В Нижнекамске бесплатно представили «неравнодушный» фильм #ЯВолонтер

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся бесплатный показ фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных». Зрители смогли увидеть документальную полнометражную картину о добровольцах как в крупных, так и в небольших городах и селах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



#ЯВолонтер – фильм о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты.

Героями фильма стали волонтеры из фондов «Со-единение», «Волонтеры в помощь детям сиротам», «Старость в радость», социального проекта «Творчеству в малых селах быть», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и многих других организаций-партнеров проекта. В ленту аткже вошли архивные кадры, которые сняли сами волонтеры по всей стране от Архангельска до Сахалина.



Генеральный продюсер проекта #ЯВолонтер Никита Тихонов-Рау рассказал, что это фильм, в котором отражены основные направления добровольческой деятельности. И в котором живым и эмоциональным языком рассказываются истории неравнодушных, истории тех, чьими руками каждый день меняется к лучшему жизнь в нашей стране.

В фильме также снялись деятели культуры, чье творчество и общественная позиция глубоко связаны с ценностями добровольчества: актеры и актрисы Дина Корзун, Алексей Серебряков, Ксения Алферова, Андрей Звягинцев, Варвара Шмыкова, музыканты группы «Грот» Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко.

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