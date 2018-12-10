Билялетдинов о победе над рижским «Динамо»: «Знали, что будет непросто, но ребята сработали здорово»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги выездной победы над рижским «Динамо» (3:1), отметив хорошую подготовку своей команды к матчу, который изначально представлялся сложным. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Ребята очень хорошо подготовились к игре. Мы говорили о том, что рижская команда играет интересно. Знали, что будет непросто, но ребята сработали здорово. Рад, что хоккеисты с пониманием подошли к матчу и добились результата», — констатировал Билялетдинов.

Наставник казанцев так и не понял, за что был удален его голкипер Эмиль Гарипов. «Откровенно говоря, я тоже не понял. Судья ничего не сказал. Объяснения не было», — сказал он.

Отметил Билялетдинов и поддержку казанских фанатов, приехавших в Ригу поддержать «Ак Барс». «Они сами приехали. У нас очень хорошие болельщики, они везде ездят с командой и поддерживают нас. Мы очень благодарны», — признался главный тренер «белых барсов».

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