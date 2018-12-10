Главный тренер «Сочи» о поражении от «Нефтехимика»: «Мы очнулись только в третьем периоде»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после домашнего поражения от нижнекамского «Нефтехимика» (2:3) признал, что после двух первых пассивных периодов его команда заиграла только в третьем, но было уж поздно. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба.

«Во-первых, соперника с победой. Первые два периода одна команда играла, а вторая, к сожалению, наблюдала этот хоккейный матч. Только в третьем периоде мы очнулись, но не хватило времени и удачи. Было пару моментов, когда мы могли сравнять, но удача просто так не приходит. Надо работать все 60 минут, отсюда такой результат», — резюмировал Зубов.

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