Главный тренер «Нефтехимика» о победе над «Сочи»: «Нам повезло с третьим голом»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Андрей Назаров, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал победу в Сочи (3:2) над одноименным клубом, признав, что его команда повезло с третьим голом, отметив старание обеих команд. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

«На мой взгляд, интересная игра. Обе команды хотели победить, никто не хочет уходить с поражением на выходные. Ребята старались. Где-то нам повезло с третьим голом, и как раз он оказался решающим. Безусловно, рад победе. Что-то не так часто мы стали выигрывать в последнее время. Боремся за восьмерку и продолжаем играть», — резюмировал Назаров.

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