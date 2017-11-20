«Ак Барс» благодаря дублю Секача победил на выезде рижское «Динамо»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В заключительной игре выездной серии казанский «Ак Барс» переиграл в Риге местное «Динамо» со счетом 3:1. Дубль на счету чешского форварда гостей Иржи Секач, в обоих случаях шайбой его снабдил Данис Зарипов.

После победы над «Слованом» тренерский штаб казанцев внес всего одно изменение в свой состав. Вернулся в игру нападающий Владимир Ткачев, заменивший Александра Свитова. Игра же предсказуемо началась с настойчивых атак рижан. Атаковали, атаковали и пропустили. Владимир Ткачев спокойно добил шайбу в пустой угол ворот «Динамо» после броска защитника, 0:1. Но судьи не увидели гола и только поле видеопросмотра разглядели и засчитали взятие ворот хозяев.

Правда, уже через минуту и в ворота Эмиля Гарипова влетела шайба, но после второго в матче видеопросмотра, затребованного тренерским штабом «Ак Барса», судьи убедились в правоте гостей. Была помеха вратарю, и гол не был засчитан. На 11-й минуте мог удвоить преимущество казанцев Михаил Глухов, выскочивший практически один на один, но голкипер «Динамо» дуэль выиграл. К тому моменту гости подхватили высокий темп, предложенный рижанами.

Пресс атак «Динамо» принес свои плоды в середине второго периода. Рижане использовали большинство, капитан латышей Лаурис Дарзиньш, не так давно игравший в Казани, оказался первым на добивании, 1:1. Удаления в этом сезоне сильно досаждают казанцам. Но на последний перерыв команды ушли при счете 1:2. Это мудрый Данис Зарипов идеальной передачей вывел к чужим воротам Иржи Секача, который в борьбе с защитником успел протолкнуть шайбу между щитком голкипера «Динамо» и штангой.

А Зарипов еще раз снабдил прекрасной передачей Секача в начале третьей двадцатиминутки. Данис отобрал в углу чужой зоны шайбу у зазевавшегося защитника хозяев и тут же снабдил этой шайбой свободного Секача. С двух метров да без помех чех без проблем «расстрелял» рижского голкипера, 1:3, дубль Секача. В оставшееся время рижане приложили массу усилий, чтобы отыграться, но казанцы уверенно довели игру до победного конца.

После 39 матчей в активе казанцев стало 59 очков, третье место на «Востоке». В следующем туре 17 декабря дома «Ак Барс» сыграет с лидером «Востока» «Автомобилистом» (Екатеринбург). В перерыве чемпионата КХЛ защитник казанцев Андрей Педан сыграет за сборную России на московском этапе Евротура Кубке Первого канала, форвард Иржи Секач там же сыграет за сборную Чехии. Голкипер Владислав Подъяпольский и защитник Роман Абросимов вызваны в олимпийскую сборную России.

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), Шайбы забросили: Дарзиньш (28) — Ткачев (5), Секач (39, 45). Штраф: 8-12.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков — Яруллин, Секач — Азеведо — Зарипов; Батыршин — Абросимов, Клинкхаммер — Ткачев — Основин; Постма — Педан, Глухов — Попов — Галиев; Лукоянов — Михеев — Потапов. Кара.

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