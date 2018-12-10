«Нефтехимик» одержал тяжелую победу на курорте

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После серии неудачных матчей сегодня нижнекамский «Нефтехимик» порадовал своих поклонников трудной победой в Сочи над одноименным клубом со счетом 3:2.

На главный курорт страны нижнекамцы приехали с тремя победами в 15 последних матчах. «Нефтехимик» уже давно выбыл из зоны плей-офф, где уверенно держался в начале сезона.

Но сегодня нижнекамцы провели один из лучших матчей в последнее время. Игра началась с обоюдоострых атак обеих команд. Первое же удаление в составе сочинцев гости успешно реализовали всего за 23 секунды. Юусо Пуустинен на пятаке подставил клюшку после броска Адама Полашека — 0:1, 20-й гол финского бомбардира «Нефтехимика».

В начале второго периода гости вновь реализовали большинство, Дамир Шарипзянов преуспел на добивании, 0:2. Но гол был засчитан только после видеопросмотра. И только свою третью шайбу гости забросили в равных составах. Андрей Нестрашил отдал шайбу Хайруллину, и Марат из-под защитника по центру кистевым броском забил красивый гол, 0:3.

В самом начале третьего периода команды успели сыграть 95 секунд, интрига матча возродилась, хозяева отыграли одну шайбу. Владислав Калетник после броска Сергея Шмелева ловко подставил клюшку, шайба между щитков Ильи Ежова залетает в ворота гостей, 1:3. За полторы минуты до конца матча хозяева сняли вратаря и вшестером бросились на последний штурм и сократили разрыв в счете до минимума. Сделал это финский легионер южан Юрки Йокипакка с передачи воспитанника «Ак Барса» Зията Пайгина, 2:3. С таким счетом матч и закончился, трудная победа «Нефтехимика».

После 38 матчей в активе нижнекамцев стало 34 очка, десятое место на «Востоке». В следующем туре 17 декабря «Нефтехимик» примет дома челябинский «Трактор», родной клуб наставника нижнекамцев Андрея Назарова. В антракте чемпионата КХЛ финский форвард «Нефтехимика» Пуустинен сыграет за сборную своей страны на московском этапе Евротура Кубке Первого канала.

ХК «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0). Шайбы забросили: Калетник (42), Йокипакка (59) — Пуустинен (11), Шарипзянов (25), Хайруллин (33). Штраф: 10-12.

«Нефтехимик»: Ежов. Брынцев- Мусин, Падакин — Нестрашил — Хайруллин; Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен; Тимашов — Шарипзянов, Галимов — Куликов — Бикмуллин; Семенов — Фазылзянов, Здунов — Шарифьянов — Аркалов.

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