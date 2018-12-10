Минсельхоз: В 2019 году финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства увеличится на 19%

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Объем финансирования мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы будет увеличен с 255,8 млрд рублей в 2018 году до 303,6 млрд рублей в 2019-м. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова на конференции «Агрохолдинги России — 2018», сообщает пресс-служба министерства.

По словам замминистра, объем финансирования мероприятий в 2019 году увеличен на 47,8 млрд рублей или на 19% по сравнению с 2018 годом в связи с включением в проект Госпрограммы развития сельского хозяйства новых федеральных проектов.

Как отметила Елена Фастова, Госпрограмма развития сельского хозяйства будет продлена до 2025 года, при этом она будет разделена на проектную и процессную части. В проектной части помимо новых федеральных проектов остаются ранее реализуемые ведомственные проекты и целевые программы.

Также замминистра сообщила, что динамика основных показателей в АПК страны за последние 11 лет демонстрирует уверенный рост: с 2007 по 2017 год объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующих лет вырос почти в три раза. При этом в среднем в год прирост составлял около 3,5%.

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