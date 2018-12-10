Минниханов поручил создать в Татарстане ресурсный центр волонтерства

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане по поручению Президента РТ Рустама Минниханова будет создан ресурсный центр волонтерства. Об этом на церемонии награждения республиканской премии «Волонтер года-2018» заявил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Вопрос о создании учебного центра подготовки добровольцев, по словам министра, был поднят руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александром Бугаевым на встрече с главой республики, которая прошла сегодня в Доме Правительства РТ. Рустам Минниханов уже дал соответствующие поручения, подчеркнул Фаттахов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.