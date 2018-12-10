Мухаметшин: Если дать регионам больше самостоятельности в местных вопросах, пользы будет больше

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Если дать регионам больше самостоятельности в решении местных вопросов, пользы будет больше. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Я бы хотел обратить внимание на очень важный момент. Принимая изменения в законодательстве, нужно поменьше обращаться к законам прямого действия, особенно если дело касается полномочий регионов, их развития. Уверен, если дать территориям больше самостоятельности в решении местных вопросов, пользы будет больше. Мы же все разные, и не везде можно к тем же вопросам самообложения подходить одинаково», – сказал Мухаметшин.

По его словам, например, это касается и перехода с аналогового телевещания на цифровое. Даже для такого продвинутого в плане цифровых технологий региона, как Татарстан, нужно больше времени на такую работу, чем пока предлагает федеральный центр, считает Председатель Госсовета РТ.

«Держите, пожалуйста, во внимании специфику регионов, а мы с вами будем, как и всегда, плодотворно сотрудничать», – обратился он к членам комитета.

В верхней палате Федерального Собрания РФ 10-11 декабря проходят Дни Республики Татарстан в Совете Федерации.

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