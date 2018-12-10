В Татарстане задержан водитель, насмерть сбивший подростка на трассе Казань – Оренбург

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержали водителя, который насмерть сбил подростка на трассе Казань – Оренбург и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 декабря около 8.00 на 214-м км автодороги Казань – Оренбург было обнаружено тело 15-летнего подростка из Альметьевска, который накануне был объявлен в розыск как без вести пропавший. По предварительным данным, на несовершеннолетнего совершил наезд водитель на неустановленном автомобиле, который двигался со стороны Казани», – уточнили в пресс-службе ведомства.

После наезда водитель не стал останавливаться и покинул место аварии.

Полицейские в кратчайшие сроки смогли установить предполагаемого виновника смертельного ДТП. Им оказался 65-летний житель Лениногорска, который в день трагедии находился за рулем «Дэу». Было установлено, что за два года мужчина 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



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